Son Dakika Haberleri: Sutangazi'de 5 Ton hamsi dağıtıldı
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Sutangazi'de 5 Ton hamsi dağıtıldı

6 saat önce

Sutangazi'de 5 Ton hamsi dağıtıldıİSTANBUL - Sultangazi'de düzenlenen Rizeliler festivalinde 5 ton hamsi dağıtıldı.

Sutangazi'de 5 Ton hamsi dağıtıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de düzenlenen Rizeliler festivalinde 5 ton hamsi dağıtıldı. Hamsi almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bundan sonra Çağ kebabı ve kadayıf dolması dağıtacağımız festivaller yapacağız. 1 Aralık'ta ise çiğköfte festivali ile etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı festivallerimize davet ediyoruz" dedi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Rizeliler Derneği'nin düzenlediği Yöresel Ürünler ve Hamsi Festivali 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında düzenlendi. Festivale 7'den 70'e bir çok Rizeli katılırken Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da vatandaşlara hamsi dağıttı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balık ekmek pişirilen tezgahın başına geçen başkan Dursun, pişen balıkları vatandaşlara ikram etti. Balık ekmek almak isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde ayrıca Rize'ye özel yöresel tereyeğı, peynir, tatlı ve bir çok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.


"5 ton hamsi dağıtıyoruz"

Bütün varandaşları festivale davet eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Rizeliler derneği ile birlikte Rizeliler festivali yapıyoruz. Burada Sultangazi'li hemşerilerimize 5 ton hamsi dağıtıyoruz. Artık hamsinin yeme zamanı, bol bol balık yemememiz gerekiyor. Burada her günümüz bir festival tadında geçiyor. Burada hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün burada Rizeliler festivali ile başladık. Ardından 5 ton hamsi dağıtıyoruz. Bundan sonra Çağ kebabı ve kadayıf dolması dağıtarak festivaller yapacağız. 1 Aralıkta çiğköfte festivali ile etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı festivallerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Burada yaklaşık 10 bin tane hamsimiz var"

Hamsileri ızgarada yapan usta Adnan Paşalı, "Burada yaklaşık 10 bin tane hamsimiz var, bu hamsilerin kafalarını kendimize alıyoruz, çünkü kafamız daha iyi çalışsın diye. Hamsini kafasını yediğimiz zaman daha iyi çalışıyor kafamız. Rizelilere hamsi vermiyoruz çünkü onlar kendileri tutmasını bilir. Rizeliler bugün buradaki vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Burada bütün arkadaşlarımız gönüllü çalışıyor" diye konuştu.

Sutangazi'de 5 Ton hamsi dağıtıldı

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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