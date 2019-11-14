Son Dakika Haberleri: SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın
Son Dakika 3. Sayfa SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın - Son Dakika

SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

SÜTAŞ Fabrikası'nda büyük yangın, System.String[]

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.


Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.


Öte yandan yangın sebebiyle fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi.


Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar. - BURSA

Bursa, Sütaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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