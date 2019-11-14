SÜTAŞ Fabrikası'nda yangın: 1 işçi yaralı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde SÜTAŞ Fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında vücudunda yanıklar oluşan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikanın Biogaz tesislerinde çürütücü havuzlardan birisinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Yangına müdahale eden işçilerden birisinin elinde yanıklar oluştu. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralı işçiyi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Fabrika yetkilileri yangının kısa sürede söndürüldüğünü, üretimi etkileyecek bir durum olmadığını açıkladılar.