Sütaş Fabrikası'nda yangın

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sütaş Fabrikası'nda çıkan yangın panik ve korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında fabrikada tankların bulunduğu bölümde patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgeden alevler yükselmeye başladı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Öte yandan yangın sebebiyle fabrikaya Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye aracıyla 112 ambulansı sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, fabrikadaki işçiler de panik yaşadılar.