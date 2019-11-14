Son Dakika Haberleri: SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde SÜTAŞ Fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında vücudunda yanıklar oluşan bir işci hastaneye kaldırıldı.

SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde SÜTAŞ Fabrikası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı, yangında vücudunda yanıklar oluşan bir işci hastaneye kaldırıldı.


Fabrikanın Biogaz tesislerinde çürütücü havuzlardan birisinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevleri kontrol altına aldılar.


Yangına müdahale eden işçilerden birisinin elinde yanıklar oluştu. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralı işciyi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Fabrika yetkilileri yangının kısa sürede söndürüldüğünü, üretimi etkileyecek bir durum olmadığını açıkladılar. - BURSA

Karacabey, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi
İşini bırakıp yetiştirmeye başladığı Brahma cinsi tavuk ve horozlardan geçen yıl 200 bin lira kazandı Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:18:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SÜTAŞ Fabrikası'ndaki yangın söndürüldü, bir işçi hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]