SÜTAŞ fabrikasında ineklerin gübresinden biriken metan gazı yanmış

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren SÜTAŞ Süt fabrikasındaki yangının ineklerin gübresinden elde edilen metan gazının yanması neticesi yaşandığı ortaya çıktı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yangının aynı bölgede aynı firmanın iştiraki olan ENFAŞ Enerji Faaliyetleri tesisinde meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre dün fabrikanın Enerji tesislerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler gökyüzüne yükselirken, olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevleri kontrol altına aldılar.

Yangına müdahale eden işçilerden birisinin elinde yanıklar oluştu. Olay yerine gelen 112 ekibi yaralı işçiyi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangınla ilgili fabrikadan yapılan açıklamada ise, "Söz konusu olay, gübre ve atıklarımızdan metan gazı üreten biyogaz tesisimizin fermantasyon tanklarının üzerinde yer alan membranın ateş alarak tutuşması sonucu meydana gelmiştir. Gerekli önlemler alınarak, yangın kısa sürede söndürülmüştür. Bir personelimiz hafif şekilde yaralanmış, hastanede dinlenmektedir" denildi. Öte yandan biyogaz tesisindeki metangazı deposunda tamirat yapılırken membranların tutuşmasıyla çıkan ve biriken metan gazının tamamen yanmasıyla kendiliğinden söndüğü iddia edilen yangın ile alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.