SÜTAŞ'ın yatırımı çiftçiyi yem bitkisine yönlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde SÜTAŞ tarafından kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayisi, bölge çiftçisini yem bitkisine yönlendirdi.

ABDULLAH ÇELİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde SÜTAŞ tarafından kurulacak Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayisi, bölge çiftçisini yem bitkisine yönlendirdi.

Geniş meralarıyla Türkiye'nin "canlı hayvan deposu" olarak bilinen Bingöl'de Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesisin inşası sürüyor.

Bin 12 kişinin istihdam edileceği tesis, bölge genelinde 8 bin ailenin düzenli gelir elde etmesini sağlayacak.

Günlük bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak süt fabrikasının kaba inşaatı tamamlandı, yem fabrikası, biyogaz ve elektrik üretim tesisi ile çiftliklerin inşaatı ise devam ediyor.

Yatırımın hayata geçmesi için çalışmaları heyecanla takip eden bölge çiftçisi, bu süreçte yüksek verimli yem bitkilerinin üretimine yöneldi.

Çiftliklerin kaba yem ihtiyacının sözleşmeli çiftçilik modeliyle bölgeden karşılanacağının açıklanması üzerine Bingöl Ovası'nda bu yıl 300 hektar alana mısır, buğday, arpa ve tritikale ekimi yapıldı.

Kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır eken çiftçiler, böylece aynı tarladan yılda 2 kez ürün almayı hedefliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yem bitkisi üretimi için sunduğu destek, Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibesi sayesinde üretim yapan çiftçiler, hasat edilecek yeme alım garantisi verilmesinden memnun.

"Sulama kanalları onarılırsa birim alandan daha fazla verim elde edilecek"

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SÜTAŞ'ın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla çiftçileri desteklemesi sayesinde kentte boş tarla kalmayacağını belirterek, yatırımın çiftçileri ikinci ürünü üretmeye yönlendirdiğini söyledi.

"SÜTAŞ yatırımı çiftçilerimiz için büyük bir kazanç." diyen Karaarslan, şöyle konuştu:

"Bu alanlar yıllarca boştu. Sadece hayvan otlatma yeriydi. SÜTAŞ tarafından büyük bir alanda silajlık buğday ekimi yapıldı. Şu anda hasadı yapılmakta. Bu hasat bittikten sonra ikinci ürün olarak silajlık mısır üretilecek. Bu da çiftçilerimize büyük bir kazanç getirecek, diğer çiftçilerimiz de kendi tarlalarında uygulamaya çalışacaktır."

Karaarslan, Bingöl Ovası'ndaki sulama kanallarının onarılması halinde birim alandan daha fazla verim elde edileceğini dile getirerek, "SÜTAŞ'ın buraya gelişi çiftçilerimiz için büyük önem kazanmıştır, çiftçilerimiz açısından gelir kaynağıdır." dedi.

Çiftçilerin yem bitkilerinin üretimi konusunda büyük çaba içinde olduğuna işaret eden Karaarslan, üreticiyle SÜTAŞ'ın koordineli çalıştığını anlattı.

"Çiftçilerimize gelir kapısı oluşacak"

Bingöl Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Yener de SÜTAŞ yatırımının Bingöl'e adeta çağ atlatacağını söyledi.

Bu yatırım sayesinde ilk defa silajlık hububat hasadı yapıldığını dile getiren Yener, "İnşası devam eden yatırımla hayvancılık büyük bir ivme kazanacak. Çiftçilerimize büyük gelir kapısı oluşacak." diye konuştu.

Yener, ilk kez ticari amaçla tritikale ekimi yaptıklarını, dekara 25 kilogram tohum uygulandığını belirterek, dekar başına yaklaşık 2 ton rekolte beklediklerini kaydetti.

"Birim alandan daha fazla verim elde edeceğiz." ifadesini kullanan Yener, kentte yem bitkilerine yoğun talep olduğuna işaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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