'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika

'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı

25.03.2021 17:21
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi'nin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme, hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 2007'de kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Şirketi'nin 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme, hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları davada beraat kararı çıktı. Mağdurlardan Ahmet Kavak, "30 yıl polislik yaptım, bütün kazancımı oraya yatırdım. Biz ceza almalarını beklerken beraat kararı çıktı. 1300 kişi hayal kırıklığına uğradı. Davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz" dedi.

Ereğli'de, 13 yıl önce, Orhan T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, 'Sütbank' adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank'a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Üyelere de ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi ancak son yıllarda aralarında farklı illerde oturan asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu üyelere para ödenmemeye başlandı. Üyelerden bazıları, 2018'de şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan T. ve muhasebecisi İrfan A. hakkında, illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek şikayette bulundu.

21 MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLADIMersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na 21 mağdur tarafından yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin 2007'de Ereğli ilçesinde o dönem belde olan Zengen'de kurulduktan sonra çiftlikte damızlık düve ve süt üretimine yönelik inek yetiştiriciliği yapıldığı, şüpheli Orhan T.'nin de kuruluşundan 2016'ya kadar yönetim kurulu başkanlığı yaptığı, diğer şüpheli İrfan A.'nın da 2008 ile 2016 arasında şirkette muhasebeci olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, şirket tarafından, isteyen katılımcılara 5 inek almak şartıyla hamilelik dönemi haricinde 32 ay vadeli ve sözleşmeli inek satışı yapıldığı ve katılımcılara inek bedeli kadar teminat senedi verildiği belirtildi. İnek satın alan katılımcılara her inek için ayda 150- 180 litre arasında değişen miktarlarda süt bedeli ödenmesi taahhüt edildiğine değinildi. 2015 yılından itibaren de katılımcılara hayvanlarda hastalık ve ölümler görüldüğü için süt paralarının ödenmediği şikayet üzerine Ereğli Tarım Müdürlüğü'nce yapılan incelemede de çiftlikte hastalık ve ölümlere rastlanılmadığı belirtildi.MAHKEMEDEN BERAAT KARARI21 mağdur için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava geçen yılın ocak ayında başladı. Davanın dün görülen karar duruşmasında da 'Sütbank' adı altında kurdukları sisteme hissedarlara hak ettikleri süt paralarını ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan T. ile muhasebeci İrfan A., 'iştirak halinde dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları mahkemece beraat etti.'30 YILLIK KAZANCIM GİTTİ'Duruşmaya katılan mağdurlardan Ahmet Kavak, "30 yıl polislik yaptım, bütün kazancımı oraya yatırdım. Şirket ilk başta çok iyiydi ama batırdılar. Biz ceza almalarını beklerken beraat kararı çıktı. 1300 kişi hayal kırıklığına uğradı. Davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Sonuna kadar da hakkımızı arayacağız" dedi.'İSTİNAF MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ'

Karara itiraz edeceklerini ifade eden mağdur avukatlarından Ahmet Öztürk şöyle dedi: "Sanıkların 1 yıldır yargılanması devam ediyordu. Savcı bey geçen celse cezalandırma istemişti, mahkemede sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verildi. Bu kararı kabul etmek mümkün değil. Türkiye'de emsal bir ceza kararı çıkacaktı ancak maalesef ki beraat kararıyla sonuçlandı. Biz bunu kabul etmiyoruz. İstinaf mahkemesine gideceğiz. Yargılamanın hiçbir aşamasında, araştırma olsun, bilirkişi raporu olsun hiçbiri yapılmadı. Bunun üzerine mahkeme beraat verdi. Ortada 200 milyona yakın bir para aklama var maalesef."


'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı
'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı

Dolandırıcılık, Ahmet Kavak, Ereğli, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika


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