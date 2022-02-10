Sütçü İmam vefatının 100. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 100. yılında Kahramanmaraş'taki kabri başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bektutiye Camisi avlusundaki türbede düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müdürü Cemil Boz, yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesine emeği geçen tüm kahramanları rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Sütçü İmam'ın kentin "Kahraman" sıfatını almasında önemli katkıları olduğunu aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Allah Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşı olan bu önemli isimleri unutturmasın. Bizler de gençlerimize bunu aşılamak için programlar yapıyoruz. Biz, gençlerimizin tarihini öğrenmelerini istiyoruz. Bu toprakların nasıl gençlere kaldığının bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de gençlerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz."

Törende dualar okundu.