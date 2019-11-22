Son Dakika Haberleri: Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı
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Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 97. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta, Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 97. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından Sütçü İmam'ın mezarının bulunduğu Bektutiye Camisi'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam'ın, attığı kurşunla Milli Mücadele'de sembol isimlerden biri haline geldiğini belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitede adını gururla taşıdıkları Sütçü İmam'ı her yıl düzenledikleri programlarla andıklarını söyledi.

"Kalesinde Türk bayrağından başka hiçbir bayrağın dalgalanmasına müsade etmeyen şehir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş böyle bir şehirdir. Böyle bir şehirde ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam'ın adını şerefle taşıyoruz." diyen Can, Sütçü İmam'ı rahmetle andıklarını aktardı.

Sütçü İmam'ın torunu Alaeddin Türkkorur da onun torunu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Etkinliği düzenleyen Rektör Niyazi Can'a ve emeği geçen herkese teşekkür eden Türkkorur, bu vefalı milletin kahramanlarına sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Okunan duaların ardından Bektutiye Camisi'nden Ulu Cami'ye kadar Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Programa, Sütçü İmam'ın yakınları, Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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