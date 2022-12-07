Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık 'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Sütçüler, Isparta, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika

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