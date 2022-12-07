Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda görülen grip vakaları nedeniyle eğitime ara verilme kararı alındı.
Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika