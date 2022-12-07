Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika
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Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

07.12.2022 10:37
Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, gribal enfeksiyon vakaları sebebiyle bir okulda bugün itibarıyla eğitime 5 gün ara verildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda görülen grip vakaları nedeniyle eğitime ara verilme kararı alındı.

5 GÜN SÜRECEK

Sütçüler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararına istinaden Çandır Köyü Oğuz Önder Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulunda artan gribal enfeksiyon vakaları nedeniyle 7 Aralık'tan itibaren 5 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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Sütçüler, Isparta, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da korkutan salgın! Bir okulda eğitime 5 gün ara verildi - Son Dakika
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