Sütçüler'deki orman yangını, 4'üncü gününde - Son Dakika

ISPARTA'da Sütçüler ilçesinde pazartesi günü çıkan orman yangınını 4'üncü günde de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde pazartesi günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Antalya il sınırına doğru ilerliyor. Salı günü büyük ölçüde kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle özellikle Yıldız ve Kızıllı mahallelerinde yeniden alevlenen yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına binlerce gönüllü de ellerindeki kazma ve tırmıklarla destek veriyor. Özellikle Çandır, Kızıllı ve Yıldız mahallelerinde yoğunlaşan alevlere, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyor. Yangınla mücadeleye havadan söndürme çalışmaları ile devam ediliyor.

BİLGİÇ'TEN EVİ YANAN AİLEYE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİTBMM Başkanvekili ve AK Parti Süreyya Sadi Bilgiç , Çandır'da çıkan orman yangınında evi yanan aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bilgiç, evi tamamen yanan Akıntürk çiftinin 1 ay önce evlendiğini ve bütün eşyalarının yandığını duyunca, ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi, "Eviniz ve içindeki eşyalarınız devlet tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı. Bilgiç, evi yanan Yunus Emre Akıntürk'e, "Her şeyi sıfırdan ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç merak etmeyin. Devlet sizsiniz. Biz sizin temsilciniziz. Eksiksiz, beyanınız ne varsa yerine getireceğiz. Eviniz ve içindeki eşyalarınız devlet tarafından karşılanacak. Kısa sürede tamamlayacağız. Siz rahat olun" dedi.HAYVANLARIN TAHLİYESİ VE TEDAVİLERİNİ YAPIYORLARİl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi'nde görevli ekipler ise yangın bölgesindeki küçükbaş hayvanların tahliye ve tedavilerini yapıyor. Yangının ilk gününden itibaren ekipler, sürekli denetim çalışmalarına devam ederken, yem ve saman ihtiyacı olan yetiştiricilerin mağdur olmaması için yardımseverler tarafından gönderilen yem ve samanlar ihtiyacı olan yetiştiricilere teslim ediliyor.ÇANDIR İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Öte yandan Isparta Valiliği, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, "2 Ağustos 2021 tarihinde ilimizde meydana gelen ve söndürme çalışmaları devam etmekte olan orman yangınından etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda valiliğimizce yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanya için ayni yardım kabul edilmemekte olup sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız nakdi yardımda bulunabilir" denildi.