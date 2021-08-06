SÜTÇÜLER'DEKİ ORMAN YANGINI 5'İNCİ GÜNÜNDE - Son Dakika

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangınının 5'inci gününde söndürme çalışmaları devam ediyor. Sütçüler ilçesinin Çandır bölgesinde 5 gün önce başlayan orman yangını ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yıldız Mahallesi mevkiinde alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışıyor. İlk kez gece görüşlü helikopterlerin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları, sabah saatlerinde ekiplerin ve gönüllü vatandaşların yardımıyla karadan da devam ediyor. Yıldız Mahallesi mevkiinde havadan 9 helikopter ve bir uçak ile karadan da itfaiye, arazöz, iş makineleri ve dozerlerle müdahale edilen bölgede, gece görüşlü helikopterlerin de katılımıyla söndürme çalışmaları hız kazandı. Gece 5 saat boyunca yoğunlaşan alevlere, bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle helikopterlerle müdahale ediliyor.

PET ŞİŞE KAPAĞIYLA ÇEKİRGEYE SU İÇİRDİ

Orman yangınlarında gönüllü vatandaşlar da büyük çaba gösteriyor. Arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda söndürme çalışmalarına katılan Ali Doğan, istirahat halindeyken ayakkabısına gelip konan çekirgeye, pet şişe kapağına koyduğu sudan içirdi. O anlar ise kendisinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğan'ın ayakkabısına konan çekirgenin, kapaktaki sudan içtiği görülüyor.

'TAŞ VE SOPAYLA ATEŞ SÖNDÜRDÜK'

Sütçüler Çandır bölgesinde dağlık bir alanda tepeye tırmanan ekipler ile mücadeleye katılan bir gönüllü vatandaş ise, "Biz buradan tepeye su götürdük. Ateş sürekli yeniliyor kendisini. Taş ve sopayla ateş söndürdük. Kendi içeceğimiz suları oraya döktük" dedi.