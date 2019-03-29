Sütcüoğlu," Kurduğumuz Aile Ortamı Bizi Şampiyon Yaptı"

Özellikle 2004 yaş grubunda çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Turgay Sütcüoğlu, " İyi bir aile ortamı ve kolej havası oluşturduk. Kadromuza kazandırdığımız futbolcular özellikle skora çok önemli katkı sağladılar ve iki basamaklı gollere ulaştılar. Tüm futbolcularımızın aileleri, maçlarımıza geldi. Allah hepsinden razı olsun. Bu takımda başarı sadece bizim değil. Kurduğumuz aile ortamı ile şampiyon olduk" dedi.

" Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Manisa'mıza Kazandırdığı Tesisler Büyük Etken Oldu"

Sezon başında kadrolarına kazandırdıkları futbolcuların ve ailelerin hiçbir zorluk çıkarmadığını ifade eden Sütcüoğlu, " Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün, Manisa'mıza kazandırdığı 54 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı otel görünümündeki tesisler o dönemde kaba inşaat halindeydi. Aileleri o dönemde Manisa'ya davet ettik. Futbolcularımızın aileleri tesislerimizi gezip, gördükten sonra hiç düşünmeden çocuklarının kulübümüzün altyapısına gelmelerine hemen onay verdiler. 13 tane genç yeteneği hiç bir bedel ödemeden kulübümüze kazandırdık. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

" Kulüp Başkanımız Mevlüt Aktan'ın Maçlarımıza Gelmesi Motivasyonumuzu Arttırdı"

Önümüzdeki dönemlerde Manisa Büyükşehir Belediyespor A Takımı'na, alt yapıdan önemli sayıda oynayabilecek genç futbolcu göndereceklerini söyleyen Sütcüoğlu," Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'da çok sağ olsun sezon başından bu yana tüm maçlarımızı yakından takip etti, destek verdi. Kendi gözüyle oyuncuların kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu gördü. Başkanımız Mevlüt Aktan'ın maçlarımıza gelmesiyle, maçlarımızı izlemesiyle performansımız daha da arttı. Yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda futbol altyapı sorumlumuz Özcan Nalbantlar ve kulüp genel müdürümüz Alparslan Kaya'da maçlarımızı yakından takip ettiler ve sürekli bizim yanımızda oldular "diye konuştu.

" 10-15 Puan Farkıyla Şampiyon Olabilirdik"

Sezon başında U-16 Ligi'nde sezona 10 futbolcuyla başladıklarını ifade eden Sütcüoğlu, " Geri kalan tüm oyuncuları 2004 grubundan takviye yaptık. O grupta üçüncü olduk. Takımın yarısının 2004 doğumlu olmasına rağmen orda da iyi bir başarı elde ettik. Diğer grupta sezona başlarken, dengeli bir kadro yapıp iki takımda da dereceye oynadık. Sezon başında hedefe gidecek olan takımın U-15 futbol takımımız olduğunu gördük ve o tarafa yoğunlaştık. Biraz heyecanlı oldu ancak o şampiyonluğu elde ettik. Sezon başında yapılanmayı sadece bu takımda yapsaydık 10-15 puan fark ile şampiyon olurduk ama U-16 Ligi'nde ise sezonu biraz daha gerilerde bitirebilirdik. Biz, çocukların hepsini kazanmak adına bu yolu tercih ettik ve sonunda şampiyon olduk. İki grupta da derece yaptık. U-15 futbol takımı, kulüp tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapısı olarak tek amacımız 2-3 sene önce A takıma verdiğimiz oyuncu sayısını arttırmak ve Milli takıma oyuncu verebilmek" sözlerini kullandı.

" Şampiyonluğa Ulaşmak İçin Çok Mesai Harcadık"

Sözlerinin sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok mesai harcadıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Turgay Sütcüoğlu, " Düzenimizi hiç bozmadık. Haftanın dört günü antrenman yaptık. Bütün maçlarımızı videoya aldık ve görüntülü analiz yaptık. Bununda çok faydasını gördük. Çok mesai harcadık. Görsel olarak verdiğimiz analizlerin çok faydasını gördük. Sahaya özellikle son 17 maçta çok iyi yansıdı bu çalışmalarımız. U-15 futbol takımımıza yoğunlaşma kararından sonra iyi bir çıkış yakaladık. Çok iyi motive olduk. Sosyal etkinlikler gerçekleştirdik. Ailece kahvaltı ve sinema organizasyonları yaptık. Futbolcularımızın ailelerini biraz daha içimize mesafeyi koruyarak dahil ettik. Bizim iki grupta 35 futbolcumuz var. Tüm futbolcularımızın aileleri, maçlarımıza geldi. Allah hepsinden razı olsun. Bu takımda başarı sadece bizim değil. Kurduğumuz aile ortamı ile şampiyon olduk. Önce çocukların, sonra kurumsal olarak kulübümüzün, ekibimizin ve ailelerin çok büyük katkısı oldu bu şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.