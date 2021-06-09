Sütdonduran buzul tırmanışı tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dağcılık İl Temsilciliğinin 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan Sütdonduran Yaylası Erciyes Büyük Buzul Tırmanışı tamamlandı.

10 sporcunun katılımıyla gerçekleşen tırmanışta sporcular bitiş yerinde ulaşabilmek için zorlu bir mücadele gösterdiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sütdonduran Yaylası Erciyes Büyük Buzul Tırmanışına katılan sporcuları tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ