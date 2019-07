"Sütleğen" bitkisiyle balıkçılıktaki maliyet azaltılacak

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde yürütülen çalışma sonucu sütleğen bitkisinin balık yetiştiriciliğinin her alanında kullanılabilecek organik anestezik madde olduğu tespit edildi.Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'de su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün her geçen gün geliştiğini söyledi.Özellikle son yıllarda yetiştiriciliğin avcılığın önüne geçtiğine işaret eden Sönmez, "Yetiştiriciliğin gelişmesiyle belirli sorunlar da beraberinde gelmeye başladı. Bunlardan biri de anestezik maddelerdi. Su ürünleri yetiştiriciliğinde anesteziklerin kullanımı oldukça yaygındır. Balıkların aşılanmasından tedavilerine, yumurtaların taşınmasından pazarlanmasına kadar her yerde anestezik madde kullanılıyor." dedi.Anestezik maddelerin genelde kimyevi tabanlı ürünlerden oluştuğuna dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:"Bundan yola çıkarak, 'belirli bitkilerden anestezik madde elde edilebilir mi?' sorusuna yanıt aradık. Geçmişte özellikle köylerde geleneksel metotlarla balık avlanan iki bitki türü ile çalışma yaptık. Biri sığır kuyruğu diğeri de sütleğen bitkisiydi. Bir yıl süren çalışma sonucunda sütleğenin önemli bir anestezik madde olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmanın önemi, hem organik tabanlı bir anestezik madde bulmamız hem de diğer kimyasal anestezik maddelere göre oldukça ucuz bir ürün olmasıdır. Önemli bir maliyeti ortadan kaldırmış olacağız. Sütleğen, ülkemizde oldukça fazla yayılış gösteren bir bitkidir."Araştırmanın, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Sönmez, "Sütleğen bitkisinin belirli konsantrasyonlarını, yetiştiriciliği en fazla tür olduğu için alabalıklar üzerinde denedik. Balıklarda kimyevi anesteziklerden daha iyi ayılma ve bayılma süreleri elde ettiğimizi ortaya koyduk." diye konuştu.- "Bu, bitkiyle dünyada anestezik olarak yapılan ilk çalışmadır"Ürünlerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Sönmez, "Konsantre hale getirerek ticari bir ürün haline dönüştüreceğiz. Bu sayede ürün piyasada daha fazla kullanılarak kimyevi tabanlı anestezikleri ortadan kaldıracak. Organik tabanlı olması sayesinde balıklar üzerinde sağlık açısından herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını da ortaya koyduk." dedi.Sönmez, çalışma ile su ürünleri sektörüne doğal organik tabanlı bir anestezik madde kazandırdıklarını vurgulayarak, "Özellikle altını çizmek isterim; bu, bitkiyle dünyada anestezik olarak yapılan ilk çalışmadır. Önümüzdeki hafta Türk Patent Enstitüsüne başvurumuzu yapacağız." ifadesini kullandı.