Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı

25.11.2020 09:36
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde dünyaya gözlerini açan buzağılardan birinin sütlü kahverengi olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde dünyaya gözlerini açan buzağılardan birinin sütlü kahverengi olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Diğer 5 arkadaşı ile birlikte bahçede koşuşturan Karamel ismindeki buzağı, sevimliliği ile herkesin yüzünü güldürdü.

Veteriner Fakültesinde hayata merhaba diyen 4'ü dişi 2'si erkek buzağıdan biri olan Karamel'in diğerlerinden ayıran özelliği rengi oldu. Sütlü kahverengi tüyleriyle diğer buzağıların arasından 'ben buradayım' diyen karamel, bakım yapıldığı alandan dışarı çıktığında ise heyecanla bir sağa bir sola koşuşturması herkesin yüzünü güldürüyor. Dişi olan Karamel'in, doğumunda görev yapan öğrencinin elinden su içmesi dikkat çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Hakan Üstüner, "Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde sığır ünitesinde 177 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunların 50 tanesi sağmal inek olarak süt üretmektedir. Süt üretiminde Türkiye ortalaması düzeyinde süt üretiyoruz. Türkiye'nin en doğal ve en sağlıklı ürünlerini üretiyoruz. Bunun yanı sıra çiftliğimizde koyun ve keçi ünitesinde de saanen ırkı keçiler ve merinos koyunlar var. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sütçü keçi ve etçi koyun damızlık ihtiyacı için her yıl mayıs ayında oğlak ve kuzuların satışını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında küçükbaş yetiştiriciliği ile ilgili öğrencilere teknik bilgi ve uygulamalarda kullanıyoruz. Ayrıca, beyaz yumurtacı dediğimiz tavuklar ile yumurta üretim gerçekleştiriyoruz. Beyaz et konusunda aylık olarak ortalama 4 bin civarında olmak üzere Türkiye'nin en sağlıklı üretimini yapıyoruz" diye konuştu.

Sığırcılık ünitesinde 50 sağmaldan bu ay 6 buzağının dünyaya geldiğini ifade eden Üstüner, "Buradaki erkek buzağıları besiye alıp etlerini satış ünitelerinde satıyoruz. Dişileri de sürüye damızlık olarak ilave ediyoruz. İleride bunlar geleceğin anneleri oluyor. Biz üretim kurumu değiliz. Öğrencilerin uygulaması esnasında oluşan ürünler satılmaktadır. Dolayısıyla buradaki kapasitenin tamamı, öğrencimize açık bir şekilde yapılmaktadır. Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitim var. Ancak üst sınıflarda uygulama için dönüşümlü olarak geliyorlar. Ayrıca gönüllü olarak bizlere yardım eden ve bilgisini arttıran çiftlik gönüllülerimiz de şuanda çiftliğimizde yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarla birlikte gönüllü olarak çalıştıklarını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Betül Dilli, "Ara sıra doğumlara şahit oluyoruz. Ancak bunlar hep siyah beyaz alacalı oluyordu. Son doğumda bu buzağı sütlü kahverengi doğunca hepimiz çok şaşırdık. Bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Burada tek renk ve farklı olması çok nadir rastlanmaktadır. Doğumunda bulunan öğrenci arkadaşlarımızla ismini sütlü Karamel koyduk. Biz gönüllü olarak koyun, keçi, sığır ve tavuk olarak farklı ünitelerde kendimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü salgın sebebiyle okullar online eğitime geçti. Bizde kendimiz burada pratiğimizi geliştiriyoruz" dedi.

(İHA)

Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı
Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı

Uludağ Üniversitesi, Veteriner, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sütlü kahverengi buzağıyı görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


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