Sütlüce'de üniversite yanındaki restoranda yangın - Son Dakika

Beyoğlu Sütlüce'de özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoran çatısının alev alev yandığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu, Sütlüce İmrahor Caddesi'ndeki özel bir üniversitenin yanında bulunan restoranın mutfak kısmında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde çatıya ulaştı. Restoran çatısının yandığını gören çalışanlar ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan restoranın bitişiğinde bulunan bir başka restoranın çalışanları ise alevlerin kendi işyerlerine sıçramaması için hortumla yangına müdahale etti.

BİRDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Alevlerin yükselmesinin ardından dışarı çıktıkları belirten bir kişi, "İlk önce bir ses çıkıyor. Sonrasında alevler yükselmeye başlamış. Biz o sırada içerdeydik, panik yapmadan dışarı çıktık. İtfaiye ve polis ekipleri gelip yangına müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.

- İstanbul