Sütlüce'deki yangın kontrol altında - Son Dakika

- Sütlüce'deki yangın kontrol altında

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü mevkiinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü yakınlarda ormanlık alanda bugün saat 14.47'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. 14.57'de ekiplerin ilk müdahalesiyle başlayan söndürme çalışmaları şu saat itibariyle sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına; 6 helikopter, 1 uçak, 4 hizmet aracı, 1 trayler, 3 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer ve 75 personel ile birlikte müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'da yangın bölgesine gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Aktaş, "Gelibolu ilçemizin Sütlüce köyü yakınlarında başlayan arazi ve orman yangınımız, orman teşkilatımızın yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar çok şükür bir can kaybımız yok. Bir miktar arazi ve ağaç kaybımız var. Ekipler bunun büyüklüğünü ölçüyorlar. Köyü tehdit eden bir durum söz konusu değil, yangın ilk başladığında biraz sıkıntı vardı ancak şuan itibariyle böyle bir durum yok. Yangın tamamen kontrol altına alındı, bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

Şiddetli poyrazın etkisiyle dumanlar ara ara yükselmeye devam ederken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.