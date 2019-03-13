Sütlüce Sahilde Yelkenli Tekne Alabora Oldu (2)
1 saat önce
Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce'den Haliç'e açılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:04 Kaynak: AA
Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Tekne Battı: 2 Kişi Kurtarıldı
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