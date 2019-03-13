Sütlüce Sahilde Yelkenli Tekne Alabora Oldu (2)

Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Sütlüce'den Haliç'e açılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.



Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Haliç'te Alabora Olan Yelkenli Tekne Battı: 2 Kişi Kurtarıldı

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