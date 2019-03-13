Son Dakika Haberleri: Sütlüce Sahilde Yelkenli Tekne Alabora Oldu (2)

Sütlüce Sahilde Yelkenli Tekne Alabora Oldu (2)

1 saat önce

Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Haliç'te alabora olan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce'den Haliç'e açılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Haliç, Güncel
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