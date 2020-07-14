Sutopu liginde sezon iptal edildi! - Son Dakika

Sutopu liginde sezon iptal edildi!

Federasyonda yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihinde aldığı karar gereği tüm müsabakaların ertelendiği anımsatıldı.

Federasyonda yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 16 Mart 2020 tarihinde aldığı karar gereği tüm müsabakaların ertelendiği anımsatıldı.

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Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde müsabakaların oynatılmaması yönünde görüş birliği sağlandığı ifade edildi.


Bu doğrultuda 3 Temmuz 2020 tarihinde yönetim kurulunun telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirerek, 2020 - 2021 sezonunun sorunsuz başlaması bazı kararlar aldığı belirtildi.


Alınan kararlar şöyle açıklandı:


1. 2019-2020 sezonunda faaliyet programı gereğince oynatılması planlanan tüm liglerin Kovid-19 nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.


2. 2019-2020 sezonu Spor Toto Süper Ligi'nin normal sezon sıralamasına göre tescil edilmesine, şampiyon ilan edilmemesine karar verilmiştir.


3. 2019-2020 sezonuna mahsus olmak üzere Spor Toto Süper Ligi'nde düşmenin kaldırılmasına karar verilmiştir.


4. 2020-2021 sezonunda Avrupa kupalarına katılımın normal sezon sıralamasına göre gerçekleşmesine, ilgili kulüpler ve LEN'e gerekli duyurunun yapılmasına karar verilmiştir.


5. 2019-2020 sezonunda açıklanan statüler kapsamında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle oynatılmayacak olan kadın- erkek tüm yaş gruplarında yer alan birinci ve ikinci lig takımlarının 2020-2021 sezonunda aynı liglerde oynama hakkına sahip olmalarına karar verilmiştir.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:53 

Son Dakika Spor Sutopu liginde sezon iptal edildi! - Son Dakika Spor
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