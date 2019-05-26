Sutopu: Spor Toto Süper Lig
4 saat önce
ENKA Sutopu Takımı, kurucusu Şarık Tara'nın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:46 Kaynak: AA
ENKA Sutopu Takımı, kurucusu Şarık Tara
'nın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig şampiyonu oldu.
Süper Lig play-off finalinde Galatasaray
ile mücadele eden ENKA, 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçında ENKA Sutopu Havuzu'nda sarı-kırmızılı ekibi ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan e sahibi ekip, maçı da 9-7 kazandı. Seriyi 3-0 kazanan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.
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