Son Dakika Haberleri: Sutopu: Spor Toto Süper Lig

Sutopu: Spor Toto Süper Lig

4 saat önce

ENKA Sutopu Takımı, kurucusu Şarık Tara'nın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig şampiyonu oldu.

Sutopu: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
ENKA Sutopu Takımı, kurucusu Şarık Tara'nın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig şampiyonu oldu.
Süper Lig play-off finalinde Galatasaray ile mücadele eden ENKA, 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçında ENKA Sutopu Havuzu'nda sarı-kırmızılı ekibi ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısını 4-3 önde tamamlayan e sahibi ekip, maçı da 9-7 kazandı. Seriyi 3-0 kazanan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Şarık Tara, Spor
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