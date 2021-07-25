Sutopu U15 Milli Takımı, Avrupa 8'incisi

TOFAŞ Sutopu Takımı sporcusu Muhammed Emir Kaynarca'nın kadrosunda yer aldığı, Antrenör Ali Batmaz'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Sutopu U15 Milli Takımı'mız Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Spor Kulübü'nün sutopu branşı sporcu ve antrenörünün de kadrosunda yer aldığı Sutopu U15 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda milli gurur yaşattı. Tofaş Sutopu Takımı sporcularından Emir Kaynarca'nın kadrosunda; Antrenör Ali Batmaz'ın da teknik ekibinde yer aldığı Milliler, 27 – 30 Mayıs tarihlerinde Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu müsabakalarını namağlup tamamlayarak şampiyona biletini almıştı. U15 Millilerimiz, 4 – 11 Temmuz tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilen 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da sekizinci olurken, Ay-Yıldızlılar; Avrupa Şampiyonası'nda ilk sekize girerek aynı zamanda Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Tofaş Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U15 Sutopu Milli Takımı teknik ekibinde yer alan antrenörümüzü ve oyuncu kadrosunda yer alan sporcumuzla birlikte Milli Takımımızı tebrik eder, Dünya Şampiyonası'nda başarılar dileriz" denildi.

- Bursa