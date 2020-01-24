ŞUTSO Başkanı Peltek 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İbrahim Halil Peltek, 2019 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Peltek, beraberindeki oda yöneticileriyle birlikte bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Peltek, yaptığı konuşmada, başkan seçildikten sonra plan yaptıklarını ve bu plan çerçevesinde çalışmalar yürüttükleri söyledi.

Yaptıkları en önemli çalışmalardan bir tanesinin Şanlıurfa'nın tanıtımı olduğunu belirten Peltek, "Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Göbeklitepe yılın ilan etmesi için girişimlerde bulunduk. Bu yönde başta ABD olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesine yapılan uçak seferlerinde Göbeklitepe ile ilgili 3 dilde hazırlanan tanıtım filminin yayınlanmasını sağladık." dedi.

Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yaptıklarını da anlatan Peltek, başarılı ülkelerin çoğunda kadınların iş hayatında bulunmasının önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Kentteki kurum, kuruluşlar ile STK'larla uyum içerisinde Şanlıurfa'nın gelişmesi için büyük gayretler sarf ettiklerini kaydeden Peltek, şöyle devam etti:

"Ticaret odası Urfa'nın beynidir, her alanda koordinasyon merkezidir. Ticaret borsası, esnaf birliği, belediyeler ve valilikle birlikte toplantılarımızı her ay yaparak ilimizin eksikliklerini hep birlikte istişare ettik, bir koordinasyon sağladık. İlçelerde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Yine tüm sektörlerle toplantılar yaparak eksiklikleri ilgili bakanlıklarla görüşerek çözmeye çalıştık. Ticaret ve sanayi odası bir yardım kuruluşu değildir, yardım yapmaz, ticaret, yatırım yapamaz. Ne yapar, yatırımcıların önünü açar, teşviklerle, finansal kaynaklarla ilgili çalışmalar yapar. Projelerle ilgili ilgili bakanlıklarla görüşerek hayata geçmesi için çalışır."

Peltek, kentin en önemli değerlerinden olan pamuktan daha fazla fayda sağlamak amacıyla İstanbul'da bir çalıştay gerçekleştirdiklerini, bu çalıştayda yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda pamuğun markalaşmasını sağlanması için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.