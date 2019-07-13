Son Dakika Haberleri: ŞUTSO'dan aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi
Son Dakika Ekonomi Haber

ŞUTSO'dan aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi

4 saat önce

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO), üye aidat ve harçlarını düzenli ödeyen üyelerin aidat ve harçlarına yüksek oranda zam yapılmaması için bugüne kadar aidatlarını ödemeyen üyelere icra takipi başlatıldığı bildirildi.

ŞUTSO'dan aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi, System.String[]
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO), üye aidat ve harçlarını düzenli ödeyen üyelerin aidat ve harçlarına yüksek oranda zam yapılmaması için bugüne kadar aidatlarını ödemeyen üyelere icra takipi başlatıldığı bildirildi.
ŞUTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarıyla sosyal medyada ŞUTSO üye aidatlarıyla ilgili haberler çıktığı belirtilerek, oda yönetiminin 1,5 yıldır görevde olduğu hatırlatıldı.
Odanın 9 bin 53 faal, 2 bin 642 askıda, 224 tasfiye halinde olmak üzere toplam 11 bin 919 üyesi bulunduğuna değinilerek, yaklaşık 5 yıldan bu yana aidatlarını ödemedikleri tespit edilen bin 600 üyeye aidat borçları ile ilgili mevzuata uygun hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 77'nci maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 58'inci maddesi gereği aidatlarını ödemeyen üyelere yasal takip başlatılmıştır. Başlatılan hukuki süreç, aidatlarını düzenli ödeyen yaklaşık 10 bin üyemizin haklarını koruma adına yapılmıştır. Üye aidat ve harçlarını düzenli ödeyen üyelerimizin aidat ve harçlarına yüksek oranda zam yapılmaması için bugüne kadar aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi başlatılmıştır. Alınan bu karar tüm hukuk kurallarına ve mevzuatına uygun olarak yapılmış ve süreç işletilmiştir."
Bu karara karşı çıkan bazı meclis üyelerinin konuyla ilgili bazı basın yayın organlarına açıklama yaptığı ifade edilerek, "yanlı ve yanlış" bilgilerle ilgili açıklama yapan meclis üyelerinin disiplin kuruluna sevk edilmesinin gündeme alındığı bildirildi.
Bazı meclis üyelerinin projelere, kararlara muhalefet ederek şehrin başta ekonomisine ve odanın vizyonuna zarar verdiği belirtilerek, "Kasıtlı ve bilinçli olarak yapılan bu davranışlara rağmen, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin değerlerini korumaya, yatırımcıları çekmeye, ihracatı arttırmaya, istihdam yaratma çalışmalarına aralıksız devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Şanlıurfalı Ticaret Ve Sanayi Odası, Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Limon yüklü TIR bariyerlere çarpıp devrildi, ortalık savaş alanına döndü! 3 ölü Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi! Yurt dışından bile alıcılar geliyor 30 yıllık ustanın yaptığı tespihler, daire fiyatına alıcı buluyor Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 17:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞUTSO'dan aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]