Düzenlenen törenle "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi kapsamında çiftçilerimize süt sağım ünitesi dağıtıldı.

Çiftçilerimizin makine kullanımına geçmesi; süt kalitesi, hayvan sağlığı, iş gücü ve zaman kazanımı amaçlanarak Valiliğimiz öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ağrı İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sağladığı bütçe ile hayata geçirilen "Sütün Tadı Ağrı'nın Adı" projesi kapsamında 500 çiftçimize % 80 hibe ile süt sağım ünitesi sağlanacak. Valimiz Dr. Osman Varol'un yanı sıra Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediyesi Başkan V. Nesim Zengin, Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, basın mensupları ve çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla TRT Parkı'nda düzenlenen programda hayata geçirilen projenin ilk etabı olarak 290 çiftçimize süt sağım ünitesine tahsis edildi.

Programda konuşan, tarım ve hayvancılık sektöründe ilimizin potansiyellerine inanarak Ağrı'mızın atılım yapması için çalışmaların sürdüğünü belirten Valimiz Dr. Osman Varol: "Geçtiğimiz yıl göreve başladıktan sonra 'Potansiyelini Keşfet Ağrı' sloganıyla çeşitli alanlarda ilimizin bulunduğu noktanın çok daha ötesine gidebilecek potansiyellere sahip olduğu görerek vatandaşlarımızın refah düzeyini, gelirini ve konforunu arttırabileceğimiz çalışmalarımıza hızlı bir biçimde başladık. Bu kapsamda her sektörle ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı çeşitli toplantılar yaptık. Bu toplantılar sonucunda eksiklikleri belirleyip hangi alanlarda yatırım yapılacağı konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Sonrasında kamu kurumlarımızın Valiliğimiz koordinesinde hazırlamış oldukları projelerini kademe kademe hayata geçirmeye başladık. Özellikle hayvancılık noktasındaki potansiyelimizin mevcut durumumuzun çok ötesinde olduğunu fark edip, bu potansiyeli geliştirmek ve ilimizdeki mevcut hayvan varlığından daha verimli bir şekilde istifade edebilmek ve daha fazla katma değer elde edebilmek için çok çeşitli çalışmalar yaptık. Şunu gördük ki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık noktasında sayısal olarak çok önemli bir yerde olsak da istediğimiz katma değeri, bu hayvan varlığını insanlarımıza daha fazla gelir getirecek şekilde değerlendirme konusunda ilimizi hak ettiği noktaya ulaştıramamışız. Eskiden canlı hayvan noktasında Türkiye'nin önderlerinden olan ilimiz bugün arzu ettiğimiz noktada değil. İlimizi hak ettiği noktaya ulaştırmak için 400 bin büyükbaş, 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan varlığımızı hem sayısal olarak daha ileriye taşımayı hem de hayvan varlığından elde edeceğimiz katma değeri arttırmayı, diğer taraftan süt üretimini ve sütün yan ürünleri olan peynir gibi ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini fark edip bu alanda çeşitli projeler ürettik. Sahada yapılan çalışmalarla ilimizde belirli sayıdan az ineği olan çiftçilerimizin sütlerini sağmadıklarını ve bu altın kadar değerli ürünün piyasaya girmediğini gördük. Tüm bu envanterler sonucunda bugün sütün önemli bir ticari meta olduğunu, toplanması ve üretime kazandırılması gerektiğini insanlarımıza anlatmak ve çiftçilerimizi bu hususta desteklemek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan birkaç projeden biri olan bu proje ile belirli sayıdan az sağmal ineğe sahip olan 500 ailelerimize bireysel sağım ünitelerini devlet desteği ile tedarik etmeyi amaçladık. Bugün ise projemizin ilk etabında 290 tane sağım ünitesini çiftçilerimizle buluşturuyoruz. " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından hayırlı olması temennisi ile çiftçilerimize süt sağım üniteleri teslim edildi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından program sona erdi.