"Sütünde altın var" iddiasının ardından inekleriyle kredi almaya gittiler

Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş'un, ülkedeki ineklerin sütünde altın bulunduğunu iddia etmesi üzerine çok sayıda Hint vatandaşının ineklerini yanlarına alarak kredi şirketlerine gittiği bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Dankuni bölgesinde yanında götürdüğü 2 inekle kredi şirketine başvuran ismi açıklanmayan bir Hint, "Buraya altın kredisi almak için geldim. Bu yüzden inekleri de yanımda getirdim." ifadesini kullandı.

İnek sütünde altın olduğunu duyduğunu ve bu sebeple kredi şirketine geldiğini belirten kişi, "Ailem bu ineklere bağlı. 20 ineğim var. Eğer kredi alabilirsem işimi genişletebileceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi danışmanlığı şirketi sahibi Manoj Singh ise BJP'li siyasetçi Goş'un açıklamalarına tepki göstererek, "İnsanlar inekleriyle buraya gelip karşılığında ne kadar kredi alabileceğini soruyor." diye konuştu.

İneklerinin günde 15-16 litre süt ürettiklerini ve bu nedenle kredi almaları gerektiğini ifade eden çok sayıda kişinin kendilerine başvurduğunu kaydeden Singh, "Bunları duymaktan utanıyorum." dedi.

"Hint ineğinin sütünde altın var" iddiası

Birkaç gün önce halka açık bir etkinliğe katılan BJP'li siyasetçi Dilip Goş, "Hindistan'daki ineklerde, başka ülkelerdeki ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu" savunmuştu.

"Bu damarın, güneş ışınları sayesinde sütte altın oluşmasına yardım ettiğini" ileri süren Goş, bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını, dolayısıyla bu inekleri korumak gerektiğini söylemişti.

BJP'li siyasetçi, yurt dışından getirilen inekler hakkında ise "inek değil bir çeşit canavar" benzetmesinde bulunarak, "Bunlar bizim anne ineğimiz değil. Bizim teyzemiz. Böyle teyzelere ibadet edersek ülkemiz için iyi olmaz." demişti.