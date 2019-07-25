Sütyen düzenekli hırsızlık şüphelileri yakalandı
31 dakika önce
ANTALYA'da, alüminyum folyolu poşet ve içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ile mağazalar ve kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, Kütahya'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:57 Kaynak: DHA
ANTALYA'da, alüminyum folyolu poşet ve içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ile mağazalar ve kuyumculardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 1'i kadın 3 şüpheli, Kütahya
'da yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Antalya
'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışarak, kaçan şüphelilerin kullandığı kiralık 78 SP 309 plakalı otomobilin Kütahya'ya giriş yaptığını tespit etti. Şehir girişinde bir akaryakıt istasyonunda durdurulan araçta bulunan Sinan Y. (28), Serhat Y. (29) ve Gizem A.(27) gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen otomobilde yapılan aramada da şüphelilerin Antalya'dan çaldıkları malzemeler, 1 gram eroin, elektronik marketlerden çaldıkları ürünlerin mekanik alarmlarını devre dışı bırakmak amacıyla alüminyum folyo ile hazırladıkları poşet düzeneği ve kuyumculardan yaptıkları hırsızlıklarda kullandıkları içerisine küçük çanta gizlenmiş sütyen ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderildi.
Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil MSB bedelli askerlikten kimlerin yararlanamayacağını açıkladı Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması