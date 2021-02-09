Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı

09.02.2021 00:39
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı, System.String[]

Yaza fit girmek isteyen ünlü şarkıcı Songül Karlı, şimdiden spora başladı. Sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşan Karlı'nın sütyensiz pozundaki göğüs ucu detayı dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü türkücü Songül Karlı sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken Karlı, son paylaştığı hikayesiyle yine çok konuşulacak.

SÜTYENSİZ SPOR YAPTI

Yaz ayına fit girmek için şimdiden çalışmalara başlayan ünlü şarkıcı, spora bolca vakit ayırıyor. Spor yaptığı anları da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşmayı ihmal etmeyen Karlı, takipçilerinin beğenisini kazandı. Sütyensiz spor yapan Karlı'nın giydiği spor tişörtten göğüs uçlarının belli olması dikkatlerden kaçmadı.

Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı

Songül Karlı, Medya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


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