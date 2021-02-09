Sütyensiz spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, frikiğiyle yine sosyal medyayı salladı
09.02.2021 00:39
Yaza fit girmek isteyen ünlü şarkıcı Songül Karlı, şimdiden spora başladı. Sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaşan Karlı'nın sütyensiz pozundaki göğüs ucu detayı dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü türkücü Songül Karlı sosyal medyayı sık kullanan ünlülerin başında geliyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken Karlı, son paylaştığı hikayesiyle yine çok konuşulacak.
SÜTYENSİZ SPOR YAPTI
Yaz ayına fit girmek için şimdiden çalışmalara başlayan ünlü şarkıcı, spora bolca vakit ayırıyor. Spor yaptığı anları da sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşmayı ihmal etmeyen Karlı, takipçilerinin beğenisini kazandı. Sütyensiz spor yapan Karlı'nın giydiği spor tişörtten göğüs uçlarının belli olması dikkatlerden kaçmadı.
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