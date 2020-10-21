Suuçtu'da hazan güzelliği - Son Dakika

Suuçtu'da hazan güzelliği

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki tabiat harikası Suuçtu Şelalesi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor

BURSA - Bursa'nın tabii güzelliklerinden biri olan Suuçtu Şelalesi, sonbaharla birlikte büyüleyici manzaralara sahne oluyor.

Suuçtu Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi ve yeşilin tonlarına büründü. Her yıl binlerce ziyaretçi alan bölgede, koronavirüs pandemisine rağmen hareketlilik devam ediyor. Diğer yandan bu yıl başta Araplar olmak üzere, yabancı turistlerin pandemi nedeniyle yurtdışına çıkışlarının azalmasına rağmen, yerli turistler yine Suuçtu Şelalesi'ne akın ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mart ayından haziran ayına kadar ziyarete kapalı olan Suuçtu Şelalesi'nin, haziran ayından itibaren ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

Bursalıların ve yurt içinden gelen vatandaşların, şelaleye ilgisinin azalmadığını belirten Başkan Kanar, haziran ayından bugüne kadar 130 bin ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.

Bölge yeni projelerle değer kazanacak

Suuçtu Şelalesi'ne ilginin yoğun olduğuna dikkat çeken Başkan Kanar, bu nedenle zaman zaman otopark sıkıntısının yaşandığını hatırlattı. Bölgede yol çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kanar, "Önceliğimiz bölgeye ulaşımın rahatlaması ve otopark sorununun ortadan kalkması" dedi.

Mehmet Kanar, şu açıklamalarda bulundu: "Yol çalışmalarının devamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduğumuz birtakım projelerimiz bulunmakta. Bunların başında bölgenin turizm anlamında değerlenmesini sağlayacak olan bungalov evler ve karavan park projemiz geliyor. İleriye dönük projelerimizi ise zamanı geldiğinde basın ve kamuoyuyla paylaşacağız.