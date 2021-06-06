Suuçtu eko turizmle bütünlecek

Vatandaşların merakla beklediği, siyasilerin ise yakından takip ettiği projenin yüzde 70'i tamamlandı. Yapımı süren proje öncesi vatandaşların güvenlik gerekçesiyle inşaat alanına girmemeleri istendi.

Salgın döneminde 'doğaya kaçışın' ilk noktası olan Suuçtu Şelale Bölgesi'nin eko turizm alanlarıyla donatıldığı projede yer alan birçok imalat tamamlandı. Yatırım, belirlenen takvimde herhangi bir aksama olmadan yaz aylarının başında turizmin hizmetine sunulacak. Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzü, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan proje ile eko turizme dahil ediliyor.

Yöre insanını zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtaracak yatırım ile Bursa'nın sayılı doğa turizmi destinasyon alanlarının başında gelen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın ekolojik ve biyolojik zenginliği, rekreatif, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşuyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Suuçtu Eko Turizm Alanı Yapı ve Donatı Projesi kapsamında, Suuçtu'daki dere boyu güzergahındaki 4 bin metrelik bisiklet yolu ve 3.230 metrelik yürüyüş yolu parkurunda sona yaklaşıldı. Ziyaretçilerin gün boyu aktif olarak güvenle vakit geçirmeleri hedefiyle planlan projenin yüzde 70'i tamamlandı.

Bölgenin eko turizm potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen ve 12 Mart'ta ihalesi yapılan yatırım ile Suuçtu'da dere boyunu takip edecek şekilde doğal yapılardan imal edilen bisiklet parkuru, yürüyüş yolu, seyir terası, köprü, merdiven ve çeşmelerden oluşan yenilikler bir bir hayata geçiriliyor. Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'nın gözden kaçan yüzü de 'çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm' olarak tanımlanan eko turizm alanına dahil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuşuyor.

Doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle Suuçtu Tabiat Parkı'nın sosyal yaşam alanı; parkın girişinden Belediye Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana kadar dere boyunu takip edecek güzergahta 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek. Proje kapsamında ayrıca yangın yönetmeliklerine uygun önlemler alınarak, bölgenin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştiriliyor. Eko turizm parkurunda, ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti aktiviteleriyle aktif ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesinin sağlanması için ise piknik yapılmayacak.

Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması planlan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin doğal kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak. Turizmin doğal, kültürel ve çevresel bağlamda olumlu etkilerini sürdürülebilir biçimde en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlayan Suuçtu Eko Turizm Alanı Yapı ve Donatı Projesi'nin geri kalan yüzde 30'luk kısmının en kısa sürede tamamlanarak projenin yaz aylarının başında turizmin hizmetine sunulacağı öğrenildi. - BURSA