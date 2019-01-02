Son Dakika Haberleri: Suuçtu Şelâlesi Beyaza Büründü

Suuçtu Şelâlesi Beyaza Büründü

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelalesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor.

Suuçtu Şelâlesi Beyaza Büründü, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu şelalesi, kış aylarındaki manzarasıyla da görenleri büyülüyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alan, etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu şelalesi, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelale çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

Bursa'nın önemli destinasyon alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, doğa yürüyüşü yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor. Arap turistlerin de rağbet ettiği Suuçtu, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının da akınına uğruyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

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