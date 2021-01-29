Suuçtu Şelalesi beyaza büründü - Son Dakika

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışının ardından Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı beyaza büründü. Şelalenin beyaza bürünmüş haliyle gökyüzünden görüntüsü nefesleri kesti.

Şelale bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Mustafakemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Bilhassa kırsal kesimde lapa lapa yağan kardan doğa turizmi açısından ilçenin önemli merkezleri arasında yer alan Suuçtu şelalesi de nasibini aldı. Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, soğukların kendini iyice hissettirdiği bugünlerde beyaz örtüye büründü. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelalenin çevresinin yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı. Şelalenin birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan Bursa Drone Kulübü pilotlarından Zeki Sevim, Suuçtu'nun drone pilotları için eşsiz bir plato olduğunu söyledi.