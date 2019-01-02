Son Dakika Haberleri: Suuçtu Şelalesi'nde Kış Güzelliği

Suuçtu Şelalesi'nde Kış Güzelliği

1 saat önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Suuçtu Şelalesi'nde Kış Güzelliği, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne devredilmesinin ardından marka tescili yapılarak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen ve doğa dostu sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde de tabiatla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Çevresindeki kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan görüntü oluşturan şelalenin etrafı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Mustafakemalpaşa'ya 18 kilometre uzaklıktaki şelaleyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler hem doğayla baş başa kalıyor hem yürüyüş yapıyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 16:06:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suuçtu Şelalesi'nde Kış Güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]