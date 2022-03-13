Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası - Son Dakika

Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası

Suuçtu Şelalesi beyaza büründü, dron ile böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi beyaza büründü. Şelalenin beyaza bürünmüş haliyle gökyüzünden görüntüsü nefesleri kesti.

Bursa bölgesinin en güzel şelalelerinden birisi olan 38 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi, kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Şelale bölgesi, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açtı. Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen su, görenleri mest etti.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki şelalenin çevresinin yer yer 30 santimlik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkardı.