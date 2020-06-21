Suuçtu Şelalesi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özçekim yapmak isterken kayalıklardan aşağı düşen adam yaklaşık 3 saatlik nefes kesen operasyonla kurtarıldı.



Pandemi sürecinin ardından kısıtlamaların kalkmasıyla İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiyesarnıç mahallesindeki doğa harikası suuçtu şelalesine akın eden vatandaşlar gibi ailesiyle şelaleye şehir dışından gelen Burhanettin A. (46) 37 metre yüksekten dökülen suyun kaynağını merak ederek 300 metre uzaklıktaki kayalıklara çıktı daha sonra göz dolduran manzaraya karşı fotoğraf çekinmek isteyen talihsiz adam az kalsın bu merakını canıyla ödüyordu.



Fay hattının kırılmasıyla basamak şeklinde oluşan şelalenin üstüne çıkan Burhanettin A. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü.



Mustafakemalpaşa ilçe Jandarma komutanlığına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler zor anların yaşandığı bölgede üç saatlik uğraşlar sonucu kazazedeyi düştüğü yerden kurtararak ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yapılan incelemede şahsın kolunun kırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BURSA