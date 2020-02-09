Suuçtu Şelalesi'nin karla birlikte muhteşem güzelliği - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kar yağışı ile beraber Suuçtu Şelalesi'nin güzellikleri drone ile görüntülendi.



Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, ilçelerinde de kendini hissettirdi. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi de beyaz gelinliğini giydi. Doğa harikası şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman içi patika yolları ve şelalenin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi. - BURSA