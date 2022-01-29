Suuçtu Tabiat Parkı buzlarla kaplandı - Son Dakika

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Suuçtu Tabiat Parkı buzlarla kaplandı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Suuçtu Tabiat Parkı buzlarla kaplandı. Yaz mevsiminde piknikçilerin yemyeşil ormanlarının içinde serinlemek için akın ettiği şelale karla kaplanına ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

Bursa bölgesinin en güzel şelalelerinden birisi olan 36 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi, kış mevsiminde farklı bir görüntüye bürünüyor. Ancak bu güzellik, altına kadar girenler için hayati tehlikeyi beraberinde getiriyor. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan şelale, falezlerin üzerinden granit metaformik kayalar üzerinden akıyor. Şelalenin, 464 metre rakımda, Karadere içinde fay hattının çökmesi ile oluştuğu tahmin ediliyor.

Suuçtu Şelalesi Şubat-Mart aylarında daha gür akıyor. Kış mevsiminde şelalenin genişliği 30 metreyi buluyor. Sel olduğunda genişliği 50 metreye çıkabiliyor.

Drone ile parkı ve şelaleyi görüntüleyen Dağcı İsmet Şentürk, doyumsuz anlara tanıklık etti.