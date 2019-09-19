Suudi alim Selman el-Avde duruşması öne alınarak Riyad'a gönderildi

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan tanınmış alimlerden Selman el-Avde'nin duruşmasının öne alınarak başkent Riyad'daki bir hapishaneye nakledildiği açıklandı.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hapishane idaresinin kendilerini arayarak, babasının duruşmasının öne alınarak Riyad'a gönderildiği bilgisini ilettiklerini aktardı.

Tutuklu alimin oğlu Abdullah, "Duruşmanın bir aydan daha uzun bir zaman sonra gerçekleştirileceği tahmin ediliyordu. Babam ve ailemiz için sevindirici günlerin yakın olması için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabında yapılan açıklamada Hatip Avad el-Karni'nin de yargılanmak üzere Riyad'a gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler genelikle, duruşmalar ve yargılanan isimler hakkında detaylı bilgi vermiyor.

Sünni alim Selman el-Avde, Twitter'da yaklaşık 13,4 milyon takipçisiyle dünya çapında gelişime açık ve ılımlı İslam yaklaşımıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, hükümetin başarılarına karşı kinayede bulunma, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı.

Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek... Selman el-Avde, idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis ılımlı olduğu için idam edilir çünkü ılımlı haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." demişti.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazandı.

Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve televizyonda dini program sunucusu Ali el-Ömeri'nin geçen ramazan ayı sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.