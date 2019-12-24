Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika Ekonomi

Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti

6 saat önce

Suudi Arabistan bütçe açığını finanse etmek için 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti, System.String[]

Suudi Arabistan bütçe açığını finanse etmek için 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracının 4 ihale halinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Buna göre ilk ihaleyle 5 yıl vadeli ve 42.4 milyon dolarlık, ikinci ihaleyle 10 yıl vadeli ve 315 milyon dolarlık, üçüncüyle 14 yıl vadeli ve 176.8 milyon dolarlık ve dördüncü ihaleyle de 29 yıl vadeli ve 835 milyon dolarlık tahvil ihraç edildi.

Maliye Bakanlığı bütçe açığının 2019 sonuna kadar 181 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Suudi Arabistan yönetimini son yıllarda iç borçlanma kaynaklarına yönelmeye sevk etti.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz
Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi Bakanlık'tan 81 ile park yasağı uyarısı

Son Dakika Haberleri
10:35 QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor - Son Dakika Ekonomi
10:34 Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi
10:34 En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe - Son Dakika Ekonomi
10:32 Zorlu, rüzgâr enerjisi şirketini satıyor - Son Dakika Ekonomi
10:29 Başarının sırrı ekip çalışmasında - Son Dakika Ekonomi
09:02 Torunu için yaptığı minik koltuk rağbet görünce bu işi ticarete döktü - Son Dakika Ekonomi
08:04 Yurt dışından gelen radyo ve televizyonlardan bir kereye mahsus ücret alınacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 10:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan 1,36 milyar dolarlık tahvil ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]