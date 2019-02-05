Suudi Arabistan, 2 Nükleer Reaktör İnşa Etmek İçin 5 Ülkeden Teklif Aldı
31 dakika önce
Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için 5 ülkeden yaklaşık 14 milyar dolar değerinde teklif aldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı’nın blogunda yer alan bilgilere göre, Sultan düzenlediği basın toplantısında, nükleer reaktörlerin inşa edileceği sahanın özelliklerini belirlemek için sözleşme yapıldığını söyledi. […]The post Suudi Arabistan, 2 nükleer reaktör inşa etmek için 5 ülkeden teklif aldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi kıyısında inşa etmeyi planladığı iki nükleer reaktör için 5 ülkeden yaklaşık 14 milyar dolar değerinde teklif aldığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'nın blogunda yer alan bilgilere göre, Sultan düzenlediği basın toplantısında, nükleer reaktörlerin inşa edileceği sahanın özelliklerini belirlemek için sözleşme yapıldığını söyledi. Bir nükleer reaktörün maliyetinin 6 ila 7 milyar dolar arasında değiştiğini kaydetti.
Şehir için ilk tekliflerin ABD, Rusya, Fransa, Kore ve Çin'deki teknoloji kurumlarından vermeleri istendiğini belirten Sultan söz konusu ülkelerden gelen tekliflerin değerlendirildiğini ve ardından başka tekliflerin verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Suudi Arabistan'a nükleer enerji altyapısını geliştirmede kaydettiği büyük ilerleyişe övgüde bulunan ve ulusal programa yönelik gerekli adımları desteklemek için yasal bir çerçeve ve kapsamlı çalışmalar ortaya koyan bir rapor göndermişti. Raporda Suudi Arabistan'ın nükleer enerji kullanımı konusunda deneyime sahip ülkelerle geliştirdiği stratejik ortaklıkları ve müzakere sürecini tamamlamak için teknoloji sağlayıcılarıyla düzenli olarak görüşmeler gerçekleşmesinin önemine dikkat çekilmişti.
The post Suudi Arabistan, 2 nükleer reaktör inşa etmek için 5 ülkeden teklif aldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:16
ABD'de, İki Evin Üzerine Uçak Düştü: 5 Ölü, 2 Yaralı
Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Ricardo Quaresma'nın Yeni Adresini Canlı Yayında Açıkladı
Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek
Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti