Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu
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Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan, 2 tesise SİHA ile yapılan saldırıdan sonra petrol üretimini geçici olarak durdurdu, System.String[]

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, dün milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.


Bu arada Arap ülkeleri ile bu ülkelerin üyesi olduğu kuruluşlar, dün petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:00 
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