Suudi Arabistan, 2020'de Lng İhracatına Başlayacak
5 dakika önce
Suudi Arabistan’ın 2020’de LNG ihracatına başlamayı planladığı belirtilirken LNG konusunda ABD, Rusya, Avustralya gibi birçok diğer ülkelerle müzakereler yürüttüğü bildirildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ülkenin devlet petrol şirketi Saudi Aramco’nun 2020’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başlayabileceğini belirtti. Rusya Doğrudan Yatırımlar Vakfı heyetini kabul eden el-Falih, Rusya’nın Yamal bölgesindeki doğalgazın sıvılaştırılmasını öngören Arctic LNG […]The post Suudi Arabistan, 2020’de LNG ihracatına başlayacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan'ın 2020'de LNG ihracatına başlamayı planladığı belirtilirken LNG konusunda ABD, Rusya, Avustralya gibi birçok diğer ülkelerle müzakereler yürüttüğü bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ülkenin devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2020'de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatına başlayabileceğini belirtti. Rusya Doğrudan Yatırımlar Vakfı heyetini kabul eden el-Falih, Rusya'nın Yamal bölgesindeki doğalgazın sıvılaştırılmasını öngören Arctic LNG 2 projesine Suudi Arabistan'ın katılımıyla ilgili anlaşmanın 2019'da hayata geçirilmesini ve piyasanın temel aktörlerden biri olarak Saudi Aramco'nun LNG ihracatını görmeyi umduklarını söyledi.
Suudi Bakan, "Bu anlaşma hayata geçsin ya da geçmesin Saudi Aramco, üretim ve ticaret anlamında doğalgaz piyasasının büyük ve temel katılımcılarından biri olacak. İlk satışın misal 2020'de gerçekleşmesi benim için hoş bir sürpriz olur" dedi.El-Falih, ülkesinin LNG konusunda ABD, Rusya, Avustralya ve birçok diğer ülkelerle müzakereler yürüttüğünü de sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:25
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