Suudi Arabistan 2020 G20 Başkanlığını devraldı

Suudi Arabistan Krallığı, 2020 G20 Başkanlığını 1 Aralık 2019 itibariyle devraldı. Suudi Arabistan'ın G20 Başkanlığı '21'inci Yüzyılda Herkes İçin Fırsatları Değerlendirmek' üzerine odaklanacak.

Suudi Arabistan Krallığı, 21-22 Kasım 2020'de Riyad'da yapılacak Liderler Zirvesi öncesinde 1 Aralık itibariyle G20 Başkanlığını devraldı. Suudi Arabistan'ın G20 Başkanlığı Japonya'nın 2019 yılındaki G20 Başkanlığı çalışmalarını övgüyle karşılarken grubun küresel bir işbirliği ortaya koyma çabalarını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Başkanlığın başlaması konusunda konuşan Veliaht Prens ve Başbakan Yardımcısı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz el-Suud, "Suudi Arabistan'ın G20 Başkanlığı Osaka'nın çalışmalarını devam ettirmeye ve çok taraflı bir mutabakatı desteklemeye kararlıdır. G20 ortaklarımızla birlikte çalışarak somut eylemler ortaya koymak ve gelecekteki zorluklara karşı durmamızı sağlayacak fırsatları gerçekleştirmek için çabalayacağız." dedi.

Veliaht Prens, sözlerine şöyle devam etti: "Suudi Arabistan Krallığı üç kıtanın birleştiği bir noktada yer alır. Asya, Afrika ve Avrupa. G20'ye ev sahipliği yapacak olan Krallığımızın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin bakış açısını paylaşarak oynayacağı önemli bir rol bulunmaktadır. Dünyayı Krallığımızda misafir ederken bunun uluslararası konularda bir mutabakat geliştirmek için eşsiz bir fırsat olacağına inanıyoruz."

Krallık, G20'nin çalışmalarını '21'inci Yüzyılda Herkes İçin Fırsatları Değerlendirmek' teması altında yönlendirecek ve şu üç amaca odaklanacağı kaydedildi:

"İnsanlara Güç Vermek: Herkesin, özellikle kadınların ve çocukların yaşayabileceği, çalışabileceği ve gelişebileceği şartları oluşturarak.

Gezegeni Korumak: Gıda ve su güvenliği, iklim, enerji ve çevre konularında ortak çabaları teşvik ederek.

Yeni Sınırlar Belirleyerek: Yenilikçilik ve teknolojik gelişmelerin faydalarını paylaşmak için uzun vadeli, cesur stratejiler benimseyerek."

Yapılan bilgilendirmede; Suudi Arabistan Krallığı, G20 Başkanlığı süresince, G20'nin geniş ve kapsayıcı, farklı uluslararası bakış açılarını yansıtmaya devam etmesini sağlamaya kararlı olduğu bildirilirken; bu taahhüt çerçevesinde, Suudi Arabistan; Ürdün Haşimi Krallığı, Singapur Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu'na davetiye gönderdi. Ek olarak, Arap Para Fonu (AMF) ve İslami Kalkınma Bankası (IsDB) gibi bölgesel kurumların yanı sıra, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Başkanı olarak Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Afrika Birliği (AU) Başkanı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) Başkanı olarak Senegal Cumhuriyeti de davet edildi.

2020 için davet edilen uluslararası kurumlar arasında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (UN), Dünya Bankası Grubu (WBG), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) bulunuyor. Suudi Arabistan Krallığı, Liderler Zirvesi öncesinde bakanlık toplantıları ile İş 20, Gençlik 20, İşgücü 20, Düşün 20, Sivil Toplum 20, Kadın 20, Bilim 20 ve Kent 20 gibi sivil toplum örgütleri yetkilileri ve temsilcileri toplantıları dahil 100'den fazla etkinlik ve konferans düzenleyecek.

(İHA)