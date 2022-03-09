Suudi Arabistan 33 yıl sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Suudi Arabistan 33 yıl sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı

09.03.2022 23:46
Suudi Arabistan 33 yıl sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, 33 yıl aradan sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verdi.

Suudi Arabistan, 33 yıl aradan sonra Tayland'a seyahat yasağını kaldırdı, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verdi.

Riyad ve Bangkok yönetimleri arasında, 1989-90 yıllarında yaşanan diplomatik krizin çözümü kapsamında bir adım daha atıldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, Suudi Arabistan vatandaşlarının Tayland'a seyahat yasağının kaldırıldığını, Taylandlıların da ülkeye girişine izin verildiğini açıkladı.

Haberde başka bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan 1989'da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürülmüştü.

İki ülke, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için bu yılın başında anlaşmıştı.

Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 25 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararları alınmıştı.

Suudi Arabistan Hava Yolları da 27 Şubat'ta Cidde'den Bangkok'a ilk doğrudan uçuşların başladığını duyurmuştu.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Tayland, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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