Suudi Arabistan, 4 Ekim'den itibaren umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatacak - Son Dakika

Suudi Arabistan korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.
Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 06:47 - Kaynak: İHA
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