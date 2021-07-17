Üye Girişi
40 yıllık yasak kaldırıldı! Suudi Arabistan, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi - Son Dakika

40 yıllık yasak kaldırıldı! Suudi Arabistan, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

17.07.2021 15:16
40 yıllık yasak kaldırıldı! Suudi Arabistan, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi, System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi, 40 yıllık yasağın ardından mağazaların namaz vakitlerinde de açık kalmasına izin verdi. Kararın, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre Suudi Arabistan Odalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, belirlenen çalışma saatleri içinde satıcıların, çalışanların ve müşterilerin namaz kılmasına imkan tanıyacak şekilde mağazaların açık tutulmasına ve tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesine izin verildiği ifade edildi.

KALABALIĞI ENGELLEMEK AMAÇLANDI

Açıklamada, kararın, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirler çerçevesinde, satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı kaydedildi.

40 YILLIK YASAK KALDIRILDI

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker (İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma) heyetinin 1980 yılındaki yürütme düzenlemelerine dayanarak ülke genelinde yaklaşık 40 yıldır ülke genelinde namaz vaktinde mağazaları açık tutmak ve ticari faaliyette bulunmak yasaklanmıştı.

DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan, onlarca yıldır yürürlükte olan bir dizi yasa ve gelenekten vazgeçmek de dahil olmak üzere son yıllarda geniş siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere tanık oldu. Bu değişimlerin en önemlisi kadınların araba kullanmalarına, futbol sahalarına girmelerine ve daha önce sadece erkeklerin yürüttüğü meslekleri icra etmelerine izin verilmesi oldu.

Suudi Arabistan, Namaz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya 40 yıllık yasak kaldırıldı! Suudi Arabistan, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif 15:09 Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! 15:02 Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü 14:44 Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü
Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 14:33 Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci! 14:29 Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci! Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi 14:17 Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi
İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu 14:01 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı 13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı

Son Dakika Haberleri
15:23 Bilim Kurulu önerdi! Aşı olmayanlar spor müsabakalarına alınmasın
15:17 Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri
15:09 Beşiktaş Willian Jose için kesenin ağzını açtı! Ahmet Nur Çebi'den 3 milyon euroluk teklif
15:02 Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!
14:28 Başarılı performansıyla kaptanlık pazubandının sahibi oldu, Mert Hakan'ın büyük sevinci!
14:17 Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi
14:11 10 araca çarpıp kayıplara karıştı, güvenlik kamerasından kaçamadı! Polis her yerde o sürücüyü arıyor
14:05 Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti
13:53 Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor
13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı
Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri         
15:17
Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi         
15:06
Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti Eski kız arkadaşının göğsünden bıçakladığı Halim, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:00
Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu         
14:39
Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun? Acun Ilıcalı'yla ilgili soruya sinirlenen Erkan Petekkaya, muhabire patladı: O mikrofonu alıp sana ne yaparım biliyor musun?         
14:30
Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın         
14:24
Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum Lady Gaga'nın cinsellik itirafı ağızları açık bıraktı: Partnerimin isteklerini sorgusuz sualsiz kabul ediyorum         
14:10
Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor         
13:54
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş         
08:49
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 15:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 yıllık yasak kaldırıldı! Suudi Arabistan, mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement