Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, 7.5 milyar dolarlık tahvil sattı

Suudi Arabistan, 7.5 milyar dolarlık tahvil sattı

1 saat önce

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından düzenlediği ilk borçlanmasında 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan, 7.5 milyar dolarlık tahvil sattı, System.String[]
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından düzenlediği ilk borçlanmasında 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:45 

Ekonomi
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