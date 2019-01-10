Suudi Arabistan, 7.5 milyar dolarlık tahvil sattı
1 saat önce
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından düzenlediği ilk borçlanmasında 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından düzenlediği ilk borçlanmasında 7,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:45
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