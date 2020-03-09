Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu, System.String[]

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Mısır, BAE ve Bahreyn de olmak üzere, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini askıya aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) İçişleri Bakanlığından yetkili kaynağın yaptığı açıklamaya göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak'a gidişlerini geçici olarak durdurdu.

Adı geçen ülkelerden gelenlerin ve son 14 gün içinde oralarda bulunanların da ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu ülkelerle uçak ve gemi seferlerini de durdurduğu kaydedildi.

Açıklamada, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'den gelenlere getirilen kısıtlamanın yalnızca havayolu üzerinden geçerli olduğu vurgulayarak, kara yolu girişlerine yasak getirilmediğine işaret edildi.

İçişleri yetkilisi, gerekli ve zorunlu önlemlerin alınarak tahliye, nakliye ve ticari seferlerin bunun dışında tutulduğu, ayrıca insani ve istisnai durumlar için İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordine halinde olacağını belirtti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
F1 Bahreyn Grand Prix'si, koronavirüs nedeniyle 1950'den bu yana ilk kez seyircisiz yapılacak Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 07:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan, 9 ülke ile uçak ve gemi seferlerini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]