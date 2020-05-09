Suudi Arabistan'a ait güçler Yemen'in Sokotra ilinde yeniden konuşlandı - Son Dakika

Suudi Arabistan'a ait güçler, Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" kapsamında geri çekildiği Sokotra ilinin merkezi Hadibu'ya yeniden yerleşti.

Yemen hükümetinde adını vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce Sokotra'nın merkezi Hadibu'dan çekilen Suudi Arabistan'a ait güçlerin yeniden konuşlandığını belirtti.

Yetkili başka ayrıntıya yer vermezken, Sokotra ili yetkilileri ise hükümet güçleri ile GGK arasındaki anlaşmazlığın daha fazla tırmanmaması adına Suudi Arabistan'a ait güçlerin yeniden konuşlandığını aktardı.

Suudi Arabistan, 7 Mayıs'ta Yemen hükümetiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" kapsamında Hadibu kentindeki emniyet noktalarından geri çekilmişti.

Yemenli bir yetkili de Suudi Arabistan güçlerinin çekilme kararının, Sokotra'da yaşanan gerilim ve GGK ile ona destek veren askeri birliklerin buraya doğru ilerlemesiyle eş zamanlı gerçekleştiğine işaret etmişti.

Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.